الخميس المقبل.. افتتاح العرض المسرحي "مكتوبلى أغنيلك"

يفتتح البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة فارس المسرح الاستعراضي مكتبولى أغنيلك للمخرج عادل عبده رائعة العرض الغنائي الاستعراضي تأليف المخرج والكاتب الراحل حسن عبدالسلام علي خشبة مسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية الذي تعود منارته الفنية للحياة".

وصرح مخرج العرض أن المسرحية تسلط الضوء على ماوصل إليه المستوى الهابط فى مجال الغناء والموسيقى، وتدور أحداثها حول صراع الأجيال حول الذوق الفني ورفض جيل الأساتذة والآباء لما يقدمه الكثيرين من الجيل الحالى من الشباب فى مجال الغناء والموسيقى، وفى النهاية يتفق الطرفان مايقدمه كل جيل من موسيقى وألحان تعبر عنه، بشرط انتقاء مايتغنى به ويحسن اختياراته.



"مكتوبلى أغنيلك" من إنتاج فرقة تحت 18 برئاسة الفنان وليد طه، بطولة النجوم "إيمان البحر درويش، شيرين، صفاء جلال، وائل علاء، مصطفي عبدالسلام، فتحي سعد، محمود تركي،

مروة جمال، محمد مجدي، زكي لوجو، حمزة خاطر" .



موسيقي وألحان إيمان البحر درويش، توزيع موسيقى يحيى الموجي، استعراضات د. أحمد يونس، أشعار عادل حراز ومصطفي درويش، إضاءة عمرو عبدالله، ديكور محمد عبدالرازق، أزياء فاتن درويش، مساعدو الإخراج "أحمد حامد وسيد هنداوى وإصرار آل شريف ومحمد أشرف"، مخرج منفذ "أحمد يونس ومنار زين"، تأليف حسن عبدالسلام، معالجة وإخراج عبدالمنعم محمد يدير المسرح الفنان القدير هاني النابلسي .. منسق عام الأنشطة الفنية والعروض إيهاب فاروق بمتابعة المركز الإعلامى والجرافيك بقيادة شيرين شوكت و عضوية، إنجي حسين إبراهيم أبورية، محمد صالح، فاتن صلاح، عربي أبوسنة ومصممى الدعاية خالد الهادى، أحمد زغلول، مونتير عبدالرحمن

Advertisements

فيكتور.

يذكر أن البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية يشهد عصرًا من عصوره الذهبية منذ تكليف أ.د إيناس عبدالدايم وزير الثقافة للمخرج الكبير عادل عبده برئاسته حيث شهد لأول مرة في تاريخه تشغيل ثلاث فروع للسيرك القومي بالعجوزة وجمصة ومايو ويستعد للفرع الرابع بالإسكندرية كما تشهد خشبات مسارحه نشاطاً مكثفًّا باستقبال العرض تلو الآخر حيث شهد مسرح البالون بالعجوزة عروض فرقتي رضا والقومية بعد ضخ الدماء الجديدة وبدء تطويرها وعودة الأوركسترا الحية.

كما شهد البالون تقديم عروض "أليس في بلاد العجائب، سيرة حب، وحاليًّا سحر الأحلام للمخرج د. حسام عطا وعلي خط متوازٍ استقبلت قاعة صلاح جاهين مجموعة من الفعاليات والعروض آخرها كينج كونج وحاليًّا احتفالات الثورة ويشهد مسرح جمصة بجانب خيمة السيرك تحقيق لافتة كامل العدد للعرض المسرحي بحر الهوي إلي جانب عروض السيرك الناجحة ويستعد نجوم عرض كفر أبوحتة للسفر وتقديم عروضهم لجماهير جمصة خلال الأيام المقبلة كما عادت فرقة رضا لعروضها بمرسي مطروح التي حققت لافتة كامل العدد مساء أمس.