الهندية إيشا غوبتا تتهم رجلاً باغتصابها بعينيه!

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""الخليج 365"" من بيروت: انتقد المخرج السينمائي الهندي ديبكا بهاردواج نجمة بوليوود إيشا غوبتا على اتهامها الغريب لمالك فندق شهير في عاصمة الهند نيودلهي، باغتصابها بواسطة عينيه، وقال: "إيشا غوبتا التي كان آخر ظهور لها بفيلم للمخرج أنوبام خير One Day: Justice Delivered، وهي معروفة بتعليقاتها وصورها الجريئة، وهي تبحث عن الشهرة فقط".

وكانت "غوبتا" قد هددت بمقاضاة الرجل الذي حكت قصتها معه عبر حسابهيا على "إنستغرام وتويتر". حيث غرّدت موضحة أنها شعرت بأن الرجل اغتصبها بعينيه عندما كانت تتناول الطعام في أحد الفنادق مع أصدقائها". مضيفة: "إن الأمر لم يكن له علاقة بالإعجاب الذي تمرّ به أي فتاة عادية. فذاك الرجل جلس على طاولة مقابلة وواصل التحديق بها طوال الليل".

وتابعت: هذا الوضع يجعل المرأة غير مرتاحة. صحيح أنه لم يلمسني، ولم يقل لي أي شيء. لكنه لم ينظر إليّ كمعجب بممثلة معروفة فقط، بل لاحقني بالتحديق بنظراته لكوني امرأة. فأنا على الرغم من وجود حارسين معي شعرت أنه تم اغتصابي". وتوجهت للرجل: "أيها الخنزير البري أنت حقير، وتستحق أن تتعفن في السجن. الرجال من صنف الخنازير البرية هم السبب وراء عدم شعور النساء بالأمان. أنت تحاصرني بعينيك. نظراتك كانت كافية لشعوري بالإغتصاب!".

وعلى ما يبدو، فإن "غوبتا" التي شغلت مواقع التواصل باتهامها للرجل باغتصابها بعينيه قد واجهت هجوماً دفعها لمسح هذه التدوينات. حيث أكد البعض كلام المخرج "بهاردواج" بأنها تبحث عن الشهرة باختراع النقاشات الجدلية عبر صفحتها لتلفت الأنظار.

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