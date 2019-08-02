شكرا لقرائتكم خبر عن قبل إقامة عزائها اليوم.. صورة والدة هالة صدقى فى شبابها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتلقى الفنانة الكبيرة هالة صدقى العزاء فى والدتها اليوم الجمعة فى كنيسة المرعشلى بمنطقة الزمالك، والتى رحلت عن عالمنا أمس الخميس بعد معاناة مع أمراض الشيخوخة، بمنزلها فى مدينة السادس من أكتوبر، وتلقت هالة الخبر أثناء تواجدها فى منطقة الساحل الشمالى بالإسكندرية. وتظهر الصورة التالية ملامح الراحلة فى شبابها وقرب ملامحها مع ابنتها الفنانة هالة صدقى. Advertisements وانتقلت هالة صدقى إلى القاهرة للحاق تشييع الجثمان مساء اليوم، وتم دفنها بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر. يذكر أن الفنانة هالة صدقى شاركت فى سباق رمضان الدرامى الماضى بمسلسل "بركة"، من بطولة عمرو سعد، حيث جسدت دور والدته، وشارك فى البطولة أيضا محمد لطفى وكمال أبو رية وهنادى مهنى وآخرون، وتأليف محمد الشواف، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج محمود كريم.

هالة صدقى ووالدتها الراحلة

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