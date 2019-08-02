شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عرض فيلم "رحمة الأدغال" بنادى السينما الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض اليوم السبت 3 أغسطس في تمام السابعة مساء بسينما الهناجر بنادي السينما الإفريقية الفيلم الرواندي الروائي الطويل " رحلة الادغال "، وهو الفيلم بجائزة لجنة التحكيم الخاصة لمسابقة أفلام الحريات في الدورة الثامنة من مهرجان الأقصر مارس 2019 ، كما شارك مهرجان الأقصر في دعم انتاج الفيلم من خلال صندوق " اتصال " لدعم الفيلم الإفريقي والذي تديره المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان.

والفيلم من إخراج "جويل كاركيزي " من رواندا وتدور أحداثه في أدغال كيفو بالكونغو، حيث يجد كلّ من الرقيب كزافيي بطل الحرب الروندي والجندي فاوستن الذي لا يملك أيّة تجربة، نفسيهما على أراضي العدو في مواجهة حرب مشوشة ، عندما يخسران كامل أعضاء الكتيبة، يبقيا وحيدين دون زاد، في الأدغال الكونغولية، وهي الأخطر في العالم.

نادي السينما الإفريقية يقيمه مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية برئاسة السيناريست سيد فؤاد وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. فتحي عبد الوهاب وستقام بعد الفيلم ندوة يديرها الناقد السينمائي فاروق عبد الخالق ، وسيعرض الفيلم أيضاً في نفس التوقيت بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية .

Advertisements

كما يعرض نادي السينما الإفريقية افلامه أيضاً بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة في 10 محافظات أخرى في المواقع الاتية قصر الانفوشي ، مركز الإبداع بدمنهور ، قصر ثقافة الاسماعيلية ، قصر ثقافة بور سعيد ، قصر ثقافة أسيوط ، قصر ثقافة المنيا ، قصر ثقافة الزقازيق ، قصر ثقافة نعمان عاشور بالدقهلية ، قصر ثقافة الاقصر ، قصر ثقافة قنا وقصر ثقافة روض الفرج .

نادي السينما الإفريقية أحد أنشطة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تحت شعار مهرجان على مدار العام ، تحت رعاية وزارة الثقافة وبدعم من وزارات السياحة والشباب والخارجية ونقابة المهن السينمائية والبنك الأهلي المصري وبالتعاون مع محافظة الأقصر .