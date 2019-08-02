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شكرا لقرائتكم خبر عن المغربى عصام كمال يغنى بمهرجان اورينتالز فى كندا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب المغربي عصام كمال لشد الرحال إلى كندا، للمشاركة في فعاليات النسخة الجديدة من مهرجان اورينتالز، عبر سهرة غنائية تحتضنها مدينة مونتريال مساء السبت 24 أغسطس.
ويُعرف عصام كمال بأنه من أبرز الوجوه الصاعدة فى مجال الموسيقى المغربية المعاصرة، وهو مغنى وملحن وموزع موسيقى، وضع بصمته فى عدة تجارب غنائية ناجحة، منها تأسيس فرقة مازاغان المغربية، وعمله مع النجم الجزائرى الشاب خالد والموسيقى العالمى ريدوان.
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