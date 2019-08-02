سؤال طوني خليفة الذي تسبب في أذى نوال الزغبي

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
اعترف الإعلامي اللبناني طوني خليفة أنه تسبب في إيذاء الفنانة نوال الزغبي بسبب سؤال وجهه لها في أحد برامجه منذ سنوات.
طوني قال إنه استضاف نوال الزغبي في أحد برامجه، ووقتها سألها إن كانت قد خضعت لعملية تجميل في شفتيها، لافتا إلى أنها كانت ستجيب بكل صراحة، لكن زوجها في هذا الوقت “إيلي ديب” ، طلب منها ألا تعلن الأمر.
الإعلامي اللبناني أضاف، خلال استضافته في برنامج “قصة حلم”، أن نوال ارتبكت كثيرا ثم قالت إنها لم تخضع لعمليات تجميل بل أن الإضاءة هي التي تسببت في ظهور شفتيها بشكل مختلف.
طوني كشف أن إجابة الفنانة اللبنانية عرضتها للكثير من الهجوم والانتقادات لفترة طويلة، وهو ما أشعره أنه تسبب في إيذائها بشكل كبير.
يذكر أن الفنانة اللبنانية نوال الزغبي اعترفت فيما بعد بخضوعها لعدد من عمليات التجميل، وأعربت عن ندمها الشديد على ذلك، حيث قالت إنها خضعت لعملية لتصغير الأنف، وعمليتين لنفخ الشفاه والوجنتين.
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