المحكمة ترفض استئناف سيف علي خان في قضية شجار 2012

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رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف
رفضت إحدى المحاكم الهندية في مومباي يوم الثلاثاء 30 يوليو الاستئناف الجنائي الذي قدمه الممثل سيف علي خان ضد أمر محكمة أدنى بتغيير التهمة الموجهة إليه في قضية شجار وقع بفندق خمس نجوم عام 2012.
ويواجه خان المحاكمة مع اثنين من أصدقائه بتهمة ضرب شخص، وفي عام 2013، وجهت محكمة الصلح تهماً إلى الممثل بموجب المادتين 325 (من يتسبب طوعاً في إلحاق ضرر جسيم) و34 (النية المشتركة) من قانون العقوبات الهندي.
في فبراير 2012 ، كان شخص يدعى إقبال شارما مع عائلته يتناولون الطعام في مطعم وسابي في فندق تاج كولابا، وكان سيف ، مع زوجته كارينا كابور وشقيقة زوجته كاريسما كابور ، جالسين على طاولة قريبة.
ادعى شارما في بلاغ أن الضجة من طاولة سيف وأسرته، كانت تزعجهم وعندما اعترض ، تدخل الرجلان في صراع وقام سيف بضربه.
وفي سياق مختلف، على الرغم من مرور 7 سنوات على زواج الثنائي الهندي المميز كارينا كابور وسيف علي خان، إلّا أن الرومانسية والأجواء المرحة لم تفارقهما، والشاهد على ذلك سلسلة صور لهما من عطلتهما في لندن.
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