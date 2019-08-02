طرد الممثل مادهاف ديوتشاكي من برنامج الواقع Bigg Boss

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف
تم طرد الممثل مادهاف ديوتشاكي Madhav Deochake ، أحد المتسابقين في الموسم الثاني من برنامج الواقع Big Boss Marathi، في عطلة نهاية الأسبوع.
اشتهر مادهاف الذي لعب دور البطولة في مسلسلات تلفزيونية هندية مثل هوماري ديفراني وبيند بانونجا غودي، بالإضافة إلى أعمال السينمائية مثل Journey Premachi و FU: Friendship Unlimited.
وأشار تقرير صحيفة news18، أن الموسم الثاني من تلفزيون الواقع Bigg Boss، هو نوع من برامج التلفزيون. يُعرض فيه ما يبدو أنه مَشاهد من دون نص مكتوب، من حياة أشخاص معينين، وردود أفعالهم الطبيعية.
وأن سبب طر الممثل هو خرقه لنظام البرنامج من خلال إقامة علاقة مع متسابقتين، حيث كان يقوم بخرق قواعد البرنامج عدة مرات قبل طرده يوم الأحد.
وأضاف التقرير أن مادهاف خلال الفترة التي قضاها في منزل Big Boss ، تم استدعائه من أجل التنبيه عليه مراراً وتكراراً، بعد مضايقة العديد من المتسابقين، كما نصح المضيف ماهيش مانجريكار بأن يكون واضحا وموجزا أثناء التواصل مع زملائه في المنزل.
في هذه الأثناء ، وفقًا لـ وكالة ToI ، فإن برنامج Big Boss Marathi 2 على استعداد لاستقبال المتسابق أبيجيت بيشوكالي بعد اعتقاله من قبل شرطة في 21 يونيو فيما يتعلق بقضية شيكات.
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