جاكلين فرنانديز تطلق أغنيتها الجديدة من فيلم Saaho

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف
من المقرر إطلاق فيلم النجم “براهاس” الذي طال انتظاره “ساهو” في 30 أغسطس، وحتى الآن ، تم اطلاق أغنيتين ، والآن يؤكد موقع indianexpress.com أن أغنية أخرى من الفيلم تضم الممثل وجاكلين فرنانديز في طريقها للإطلاق.
صرح بوشان كومار ، رئيس المنتجة لـ “Saaho أن الفيلم يضم بعض الأغاني الرائعة، وقال إن هناك أغنية مع الملحن بادشاه Badshah وجاكلين فرنانديز ، إنها أغنية جيدة جدا، جميع أغاني الألبوم رائعة وشاركت فيها جميعًا بشكل خلاق “
ظهرت أغنية Saaho الأولى “Psycho Saiyaan” مع براهاس ونجمة الفيلم شرادا كابور في ناد للرقص، الأغنية الثانية “Enni Soni” ، أغنية حب ، ستصدر يوم الجمعة.
Saaho هو فيلم متعدد اللغات يتم إصداره باللغات الهندية والتاميلية والتيلجو والمالايالامية، والفيلم أيضًا من بطولة جاكي شروف ، ونيل نيتين موكيش ، ومانديرا بيدي ، وتشونكي بانداي ، ومايش مانجريكار ، وآرون فيجاي ، وفينيلا كيشور في أدوار محورية.كان من المقرر إصدار Saaho في وقت سابق في 15 أغسطس ، ولكن تم دفع الموعد لاحقًا إلى 30 أغسطس.
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