تعرف على القرار الأكثر حكمة لسوشميتا سين في حياتها

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

أصبحت الممثلة سوشميتا سين أم في الرابعة والعشرين من عمرها، ومع ذلك ، فهي لا تشعر بالقلق إزاء القرار الذي اتخذته قبل 20 عامًا تقريبًا. في حدث في حيدر أباد ، تحدثت سين عن كيف أن التبني لم يكن عملاً خيريًا ولكنه وسيلة لحماية نفسها.

أثناء حديثها عن الأمومة ، قالت الممثلة البالغة من العمر 43 عامًا إنها قد لا تكون الأم البيولوجية لابنتيها رينيه وأليسا ، لكنها أنجبتهما من القلب.

تقول: “في الولادة الطبيعية ، تتواصل الأم والطفل عبر الحبل السري ، لكن بالتبني ، ترتبط الأم والطفل بهذه القوة العليا ، وهو اتصال لايمكنك قطعه، لقد تشرفت بتجربتها مرتين. لأصبح الأم التي أنجبت من القلب. لم أفتقد يوماً الشعور بفرحة الأمومة “.

Advertisements

أضافت سوشميتا سين أنها فخورة للغاية عندما كانت تبلغ من العمر 24 عامًا لاتخاذها “القرار الأكثر حكمة” الذي اتخذته، قالت: “كان القرار الأكثر حكمة الذي اتخذته في سن الرابعة والعشرين هو أن أصبح أماً، استقرت حياتي، يعتقد الناس أنه كان عملاً خيريًا رائعًا وعملًا رائعًا ولكنه كان الحفاظ على الذات، لقد كنت أحمي نفسي”.

سين ترتبط بصديقها المصور الشهير رحمان الذي أصبح بالفعل جزء من الأسرة، حيث يحتفل في كل مناسبة مع العائلة بانتظام، وبالتالي، لن تكون مقاطع الفيديو مكتملة إذا لم تقم سوشميتا بتحميل مقطع لها مع حبيبها.

وقد أشارت تقارير صحفية سابقة، أن سوشميتا سين Sushmita Sen ورحمان شال Rohman Shawl سوف يعقدان قرانهما بنهاية هذا العام