المطرب «أبو» يكشف نوع طفله المنتظر.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ينتظر المطرب المصري أبو وصول طفله الأول من زوجته نهال لهيطة.

أبو نشر صورة حديثة جمعته بزوجته، التي بدت في شهور حملها الأخيرة، وذلك على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”.

الفنان المصري كشف عن جنس جنينه، حيث قال إنها أنثى، وقد تلقى أبو الكثير من تعليقات التهنئة من جمهوره.

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وكان المطرب أبو قد أعلن عن حمل زوجته مؤخرا، من خلال نشره صورة حديثة مع زوجته من حفل زفاف نجل المصمم إيلي صعب الأكبر «جونيور»، على عروسه كريستينا مراد.

الصور التي نشرها أبو من خلال حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، ظهرت فيها زوجته ببطن منتفخ، حيث انها تمر بشهور حملها الأخيرة.

وكان المطرب الشاب أبو قد احتفل بزفافه على نهال لهيطة بعد نجاح أغنية «3 دقات» نجاحا كبيرا.

يذكر أن أبو ويسرا، قدما معًا أغنية «3 دقات»، في الدورة الأولى من مهرجان الجونة السينمائي، التي كانت سببا في شهرته بعد تحقيقها 376 مليون مشاهدة حتى الآن على موقع «يوتيوب».