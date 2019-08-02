نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 1 دقيقة مضت التعليقات على تامر حسني يشعل الأجواء في أقوى سهرات الساحل الشمالي مغلقة

متابعة بتجـــــــــرد: أحيا النجم المصري تامر حسني حفلًا غنائيًا ساهرًا في منتجع “ايفوري” في الساحل الشمالي وسط حضور جماهيري غفير تخطى كل التوقعات.

محبو تامر حسني احتشدوا في مكان السهرة وهتفوا باسمه تعبيرًا عن سعادتهم بحضوره بينهم.

وقدّم تامر حسني خلال السهرة مجموعة كبيرة من أغنيات أرشيفه الفني الحافل بالنجاحات وصولًا إلى أحدثها، أغاني ألبوم “عيش بشوقك” الذي حقق أعلى مبيعات الموسيقي في الوطن خلال موسم الصيف الماضي.

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تفاعل الساهرين مع تامر حسني كان لافتًا حيث هتف محبوه باسمه دون توقف، وحاصروه بموجات تصفيق حارّة في تظاهرة حبّ استثنائية.

تجدر الإشارة إلى أن تامر حسني يعيش حتى يومنا هذا نجاح ألبوم “عيش بشوقك” الذي يحقق ملايين الإستماعات والمشاهدات عبر المتاجر الرقمية الكبرى.

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