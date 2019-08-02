مايا دياب وعاصي الحلاني يغنيان أفضل أغانيهما في منتجع "كونكورد" الفاخر

تستضيف لؤلؤة منطقة بافرا في قبرص ، مايا دياب في 17 آب / أغسطس، وعاصي الحلاني في 14 أيلول / سبتمبر في منتجع كونكورد الفاخر، حيث يواصل منتجع كونكورد الفاخر (Concorde Luxury Resort) الذي أحيته شركة ظفر للإنشاءات القابضة في قبرص، كونه عنوان لأولئك الذين يبحثون عن العطلة والترفيه سويًا.

كما يرحب منتجع كونكورد الفاخر Concorde Luxury Resort بالأسماء ذات الشهرة العالمية من خلال خطوطه الحديثة وهيكله المعماري وأنشطته الغنية ومساحات المعيشة الواسعة التي يقدمها للشخص، إلى جانب مفهوم الفيلا الفاخرة التي يقدمها لضيوفه لأول مرة في قبرص.

و يعتبر منتجع كونكورد الفاخر Concorde Luxury Resort الخيار الأول للسائحين العرب من خلال قوائم الطعام الخاصة و مطاعمه الانتقائية والعاملين الودودين التي يقدمها لضيوفه العرب، مع الاحتفاظ بهذا الإدعاء بإستضافة الأحداث الفنية والاستعراضية العالمية الهامة.

وفي هذا الإطار، ستحيّ مايا دياب و عاصي الحلاني الرائدين في عالم الموسيقى العربية حفلاً موسيقياً في منتجع كونكورد الفاخر Concorde Luxury Resort. و ستقدم مايا دياب المعروفة بنجمة لبنان سهرة لا تنسى لمشاهديها في السابع عشر من آب / أغسطس و عاصي الحلاني في الرابع عشر من أيلول / سبتمبر في منتجع كونكورد الفاخر Concorde Luxury Resort.

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