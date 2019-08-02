شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان البحر درويش وشيرين يفتتحان "مكتوبلى أغنيلك" على مسرح محمد عبد الوهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، افتتح المخرج عادل عبده، رئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، مساء أمس الخميس، مسرحية "مكتوبلى أغنيلك" على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية، بحضور كوكبة من قيادات البيت، وعدد من الصحفيين والإعلاميين .

وهو عرض كوميدى غنائى استعراضى، يسلط الضوء على ماوصل إليه البعض حديثا من مستوى هابط فى مجال الغناء والموسيقى، وتدور أحداثها حول رفض جيل الأساتذة لما يقدمه الكثيرون من جيل الشباب فى مجال الغناء والموسيقى، ولكن فى النهاية يتفق الطرفان ويقبل مايقدمه الجيل الجديد من موسيقى وألحان تعبر عنه، بشرط أن ينتقى كلمات مايتغنى به .

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"مكتوبلى أغنيلك" من إنتاج فرقة تحت 18 برئاسة الفنان وليد طه، البطولة للفنانين" إيمان البحر درويش، شيرين، صفاء جلال، وائل علاء، مصطفى عبدالسلام، فتحي سعد، محمود تركي، مروة جمال، محمد مجدي، زكي لوجو، حمزه خاطر" .

موسيقي وألحان إيمان البحر درويش، توزيع موسيقى يحيى الموجي، استعراضات د. أحمد يونس، أشعار عادل حراز ومصطفي درويش، إضاءة عمرو عبد الله، ديكور محمد عبد الرازق، أزياء فاتن درويش، مساعدو الإخراج "أحمد حامد ودعاء محمد وإصرار شريف ومحمد أشرف"، مخرج منفذ "أحمد يونس ومنار زين"، تأليف حسن عبد السلام، معالجة وإخراج عبد المنعم محمد .























