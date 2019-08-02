شكرا لقرائتكم خبر عن بعد طرح ألبومه "فارق معاك".. رامى صبرى تريند على يوتيوب وتويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر ألبوم الفنان رامى صبرى الجديد "فارق معاك" مؤشرات البحث عبر موقع "تويتر"، و "يوتيوب"، وذلك عقب طرحه بساعات قليلة، حيث تفاعل الجمهور مع الأغنيات التى تم تقديمها فى الألبوم.

ويضم ألبوم رامي صبري "فارق معاك"، 12 أغنية، ومن إنتاج "نجوم ريكوردز"، وهم "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنساني"، و"قولت اللي عندي"، و"هو في كده"، و"بقابل ناس"، و"أنا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبي"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمي"، و"فارق معاك".

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تريند تويتر

وتعاون رامي صبري في ألبومه مع مجموعة من الشعراء مثل، أمير طعيمة، أحمد علي موسى، تامر حسين، هالة علي، هاني رجب، أما الملحنين فهم عزيز الشافعي، ومديح، شادي حسن، والتوزيع الموسيقى كان من نصيب جلال الحمداوي، وتميم، وطارق توكل، كما قدم رامي صبري عددًا من الألحان بجانب توزيعه للمرة الأولى لأغنيتن وهما "وعجبي"، و"فارق معاك".