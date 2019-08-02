- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن بعد طرح ألبومه "فارق معاك".. رامى صبرى تريند على يوتيوب وتويتر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر ألبوم الفنان رامى صبرى الجديد "فارق معاك" مؤشرات البحث عبر موقع "تويتر"، و "يوتيوب"، وذلك عقب طرحه بساعات قليلة، حيث تفاعل الجمهور مع الأغنيات التى تم تقديمها فى الألبوم.
ويضم ألبوم رامي صبري "فارق معاك"، 12 أغنية، ومن إنتاج "نجوم ريكوردز"، وهم "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنساني"، و"قولت اللي عندي"، و"هو في كده"، و"بقابل ناس"، و"أنا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبي"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمي"، و"فارق معاك".
تريند تويتر
وتعاون رامي صبري في ألبومه مع مجموعة من الشعراء مثل، أمير طعيمة، أحمد علي موسى، تامر حسين، هالة علي، هاني رجب، أما الملحنين فهم عزيز الشافعي، ومديح، شادي حسن، والتوزيع الموسيقى كان من نصيب جلال الحمداوي، وتميم، وطارق توكل، كما قدم رامي صبري عددًا من الألحان بجانب توزيعه للمرة الأولى لأغنيتن وهما "وعجبي"، و"فارق معاك".
تريند يوتيوب
كانت هذه تفاصيل خبر بعد طرح ألبومه "فارق معاك".. رامى صبرى تريند على يوتيوب وتويتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.