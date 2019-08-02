شكرا لقرائتكم خبر عن "الفيل الأزرق 2" يصل لـ29 مليونا و369 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فيلم "الفيل الأرزق 2" بطولة النجم كريم عبد العزيز، فى حصد أرقام كبيرة ونجاح جماهيرى منذ عرضه، حيث حقق 3 ملايين و869 ألفا و629 جنيه ليلة أمس فقط، لتصل إجمالى الإيرادات خلال الأسبوع الأول من عرضه 29 مليونا و369 ألفا، ومن المقرر أن يعرض الفيلم بجميع نسخه فى دور العرض السينمائى، بالإضافة إلى فتح قاعات وحفلات إضافية نظرا للاقبال الجماهيرى، فضلا عن حجز تذاكر عيد الأضحى من الآن.

أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د.يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقى هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.

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الجزء الثانى من "الفيل الأزرق" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد.