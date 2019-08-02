شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شاهد سوسن بدر تكشف عن سر رشاقتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة الكبيرة سوسن بدر وهى تتحدث لجمهورها وتكشف عن سر رشاقتها، مؤكدة أنها لا تأكل أي نشويات، وتخلت عن بعض الأكلات التى تعشقها مثل "المحشى" كما تعشق الشيكولاتة التى كانت لم تستطع مقاومتها.

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سوسن بدر تنتظر عرض فيلم "ولاد رزق 2" للنجم أحمد عز، التى تظهر فيه ضيفة شرف خلال الأحداث، ويشارك فى بطولته كل من النجم عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داود، كريم قاسم، خالد الصاوي، ‏نسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف، على ‏رأسهم غادة عادل، إياد نصار، باسم سمرة، الفيلم من تأليف صلاح ‏الجهيني، وإخراج طارق العريان، ومن المقرر طرحه في موسم عيد الأضحى‎.‎