شاهد.. ماذا كانت تعشق شيرين رضا وهى فى عمر الـ 20 ؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استرجعت الفنانة شيرين رضا ذكرياتها وهى فى عمر الـ20 عاماً، ونشرت صورة لها عبر موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، وكان شعرها قصيراً، وأكدت على الصورة أنها من عشاق الشعر القصير منذ أن كان عمرها 20 عام وحتى الآن.
وتنتظر شيرين رضا عرض فيلم "رأس السنة"، الذي كان من المقرر طرحه في دور العرض في مارس الماضي، إلا أن الرقابة على المصنفات الفنية، لم تمنحه تصريحًا بالعرض.
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