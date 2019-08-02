صور وفيديو| محمد رمضان ودرة يتسلمان جوائز "إنيجما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

احتفت مجلة "enigma" العالمية، بعدد من النجوم ورجال الأعمال العرب، في حفل ضخم أقيمت فعالياته، أمس الخميس، بولاية كاليفورنيا، في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن ضمن النجوم المكرمين هذا العام الفنان محمد رمضان والفنانة التونسية درة، وروجت المجلة للنجوم المكرمين ووصفتهم بأنهم الأكثر تأثيرًا في مجالاتهم بالشرق الأوسط.

ونشرت الصفحة الرسمية للمجلة على "إنستجرام" عددًا من الصور والفيديوهات الخاصة بوصول ضيوف الحفل، إلى جانب التقاطهم عددًا من الصور التذكارية على السجادة الحمراء.

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وقال رمضان في فيديو له، نشره الحساب الرسمي للمجلة: "سعيد جدا بالتكريم، ودايما المجلة بتدعمني، ثقة في الله نجاح"

وتألق الفنان محمد رمضان بعد أن طلب منه بعض الحضور الغناء، وقدم أغنية "نمبر وان"، واشتعلت الأجواء في الفعالية.

وحرص الموقع الرسمي للمجلة العالمية على تقديم النجوم العرب والاحتفاء بهم على طريقته، وأكد الموقع أنه ليست المرة الأولى التي يحتفي بها المهرجان بنجوم العرب في الشرق الأوسط، حيث إنه تم تكريم عدد كبير منهم، خلال الدورات السابقة من المهرجان، على رأسهم يسرا، وليلي علوي، وأحمد حلمي، ومني زكي، وعمرو يوسف، وأنغام، وتامر حسني، ونيللي كريم، وآسر ياسين.