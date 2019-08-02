خاص| محمد ثروت: أجسد شخصية مطرب في "إنت حبيبي وبس" وأقدم 3 أغانٍ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هانى صابر:

قال الفنان محمد ثروت إنه يقدم دور "مطرب" ضمن أحداث فيلمه السينمائى الجديد "إنت حبيبي وبس" المقرر أن ينافس من خلاله بموسم عيد الأضحى المقبل.

وأضاف ثروت، في تصريحات خاصة لـ"مصراوى"، أن دور المطرب يقدمه لأول مرة، مشيرا إلى أنها شخصية جديدة ومختلفة لم يقدمها من قبل فى أعماله السابقة.

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وتابع: "الشخصية كوميدية ولم تكن سهلة على الإطلاق، لأنها تتطلب الدقة فى تقديمها لتكون واقعية أمام الجمهور"، مشيرا إلى أنه يقدم خلال الأحداث 3 أغانٍ منها أغنيتان دويتو وأغنية بمفرده.

وأشار إلى أنه استمتع كثيرا بهذه التجربة التي يتعاون معه فيها محمود الليثي وبوسي ومجموعة كبيرة من الفنانين، متمنيا أن تنال إعجاب جمهور العيد بكل فئاته.

فيلم "إنت حبيبي وبس" كان من المقرر طرحه في عيد الفطر الماضي، وهو بطولة محمد ثروت ومحمود الليثى وبوسي وهالة فاخر وصوفينار، ومن تأليف سيد السبكي، وإخراج أحمد البدري.