بعد مشاهدة المسرحية.. السفير السعودي: حريص على عرض "المتفائل" في الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

حضر أسامة بن أحمد نقلي، سفير السعودية في مصر، مساء أمس، العرض المسرحي "المتفائل"، بدعوة من الفنان أحمد شاكر، مدير المسرح القومي.

‏وأبدى السفير السعودى إعجابا كبيرا بعراقة المسرح وبنائه التاريخى، مشيدا بالعرض المسرحي ومستوى إنتاجه.

وكشف عن حرصه على دعوة صناع العرض ليُقدم فى المملكة العربية السعودية للجمهور السعودى المتشوق للفن الراقى الممتع.

عرض "المتفائل" يقدم يوميا فى تمام التاسعة مساء ماعدا الأربعاء على المسرح القومى بالعتبة، من بطولة سامح حسين، وسهر الصايغ، ويوسف إسماعيل، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام.

