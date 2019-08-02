صور| حفل "كامل العدد" لتامر حسني في الساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
نشر الفنان تامر حسني، عبر حسابه على إنستجرام عددا من الصور من حفله بالساحل الشمالي.
وبدأ تامر خلال الحفل بباقة من أغانيه التي تلاقي تفاعلا كبيرا من كل محبيه مثل "عيش بشوقك، ناسيني ليه، عمري ابتدا" وغيرها من الأغاني.
ويستعد تامر حسني لإحياء حفل غنائي في عمان يوم 15 من شهر أغسطس الجاري، خلال عيد الأضحى.
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