محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: كشف الفنان حميد الشاعري عن أغنية جديدة باسم "شد الفيشة"، يتعاون فيها مع المطرب هاني عادل. الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان محمد يحيى، وكتب الشاعري: "أغنية للرجال فقط". كان تامر حسين قد نشر خلال الشهر الماضي صورة تجمعه بحميد الشاعري، وعلق عليها: "في قنبلة بره الصندق مع الكابو في الصيف".

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كانت هذه تفاصيل خبر للرجال فقط.. حميد الشاعري وهاني عادل يتعاونان في "شد الفيشة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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