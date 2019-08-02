تراند اليوم : بعد تدخل أمير الكويت.. زوج فجر السعيد يوجه رسالة لها...

بعدما أمر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد بسفرها لفرنسا لتلقي العلاج بعد تدهور صحتها، وجه المحامي سعود مطلق السبيعي، زوج الإعلامية الكويتية فجر السعيد، رسالة رومانسية لها.

ونشر “السبيعي”، صورة تجمعه بزوجته، على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وعلق عليها قائلاً: “لا عدم صوتك ولا خلى منچ مكان، يا أحلى أيام العمر يا أغلى كل ما في الصدر لا ما بي عمري يمر من غير صوتچ يا الفجر”.

وقال فواز الأمير، ابن شقيقة الإعلامية الكويتية فجر السعيد، إن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، أمر بنقل الإعلامية إلى فرنسا بطائرة خاصة للعلاج.

وأكد نجل شقيقة فجر السعيد خلال تدوينة: “صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد، والد الجميع أمر بإرسال خالتي، فجر عثمان السعيد، للعلاج في الخارج”.

وتابع خالص الشكر والعرفان لصاحب السمو الأمير على رعايته الأبوية الكريمة، ولفتته الإنسانية تجاه أبنائه، داعيًا الباري عز وجل أن ينعم عليها الشفاء العاجل”.

ونقلت الإعلامية لغرفة العناية المركزة في مستشفى مبارك الكبير، بعد إجرائها عملية جراحية في مستشفى آخر.