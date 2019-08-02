تراند اليوم : "إليسا" ترد على استبعادها عن لجنة "ذا فويس" بهذه الطريقة...

ألغت الفنانة اللبنانية إليسا متابعتها لصفحات برنامج "ذا فويس" الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد استبعادها عن لجنة التحكيم في الموسم الخامس.

وتتألف اللجنة الجديدة للبرنامج من راغب علامة وأحلام وسميرة سعيد ومحمد حماقي، بينما استبعدت منها إليسا، إلى جانب الفنان اللبناني عاصي الحلاني، في خطوة مفاجئة جاءت قبل انطلاق البرنامج على الشاشات العربية، بفترة وجيزة.

وأُعلن رسميًا عن انطلاق تصوير الموسم الخامس من البرنامج العالمي "ذا فويس"، خلال شهر أغسطس الحالي، والذي يُعرض على شاشات MBC1 و"MBC العراق" والمنصّات الرقمية التابعة لـ "مجموعة MBC"، خلال الربع الأخير من السنة الحالية.

ويتنافس في مرحلة "الصوت وبس"، المشتركون من شبه المحترفين بهدف استمالة مسامع النجوم – المدرّبين وحثّ أحدهم، على الأقل، على الضغط على زر "أريدك" واستدارة كرسيّه معلنًا عن رغبته بضمّ تلك الموهبة إلى فريقه.