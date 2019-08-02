الليلة.. الجميلة والوحش على مسرح النهار

يقام مساء اليوم، الجمعة، العرض المسرحي الإستعراضي "الجميلة والوحش"، علي خشبة مسرح النهار، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتتراوح أسعار التذاكر بين أربع فئات مختلفة، وهي كالتالي: "30، 50، 75، 100" جنيهًا.
المسرحية من بطولة نادر الجوهري، لانا عماد، محمد ناصر، لميس الشاذلي، شيريهان شاذلي، بولا ماهر، مصطفى حسني، من تأليف محمد زكي، وإخراج مصطفى حسني الكتبي.
الـ 36 من مهرجان المسرح العربي "زكي طليمات"، على مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية، ونافس خلال المهرجان 12 عرضًا مسرحيًا، وفاز فيه الفنان نادر الجوهري بطل المسرحية بجائزة أحسن ممثل دور أول مناصفة، وأيضًا جائزة أفضل ماكياج وأفضل موسيقي وأفضل بوستر دعائي.
يذكر أن عرض "الجميلة والوحش" شارك ضمن فعاليات الدورة
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