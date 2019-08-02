بالصور.. تامر حسني يشعل الأجواء في الساحل الشمالي

أحيا النجم تامر حسني بالأمس، حفلًا غنائيًا كبيرًا في إحدي القري السياحية الكبري بالساحل الشمالي، وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا ضخمًا من محبيه، حيث أشعلوا الأجواء بالحماس علي أنغام أغانيه.
لدى جمهوره وسط هتافاتهم العالية، بالإضافة لعدد من أغنيات ألبومه الأخير "عيش بشوقك"ناسيني ليه، حلم السنين، كفاياك أعذار، وأخيرًا".
وقدم تامر خلال الحفل مجموعة من أغنياته المفضلة
جدير بالذكر أن تامر حسني انتهي من تصوير فيلمه الجديد، ولم يستقر علي أسمه حتي الأن، لكن من المقرر أن يعلن عن الأسم، والبوستر الرسمي، وموعد العرض خلال الساعات القليلة المقبلة، وعلي صعيد أخر يستعد نجم الجيل لإحياء حفل غنائي في خامس أيام عيد الأضحي المبارك ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي، علي مسرح المروج بسلطنة عُمان.
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