الليلة.. عرض "يوم أن قتلوا الغناء" على مسرح الطليعة

يقام مساء اليوم، الجمعة، "يوم أن قتلوا الغناء" على مسرح الطليعة بقاعة زكي طليمات بالعتبة، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء.
ويشار إلى أن "يوم أن قتلوا الغناء" يدور حول صراع مابين أخوين، فى رحلة البحث عن سبب الوجود وسرالكون والصراع الدائر بين روح التسامح والحب من ناحية، والتعصب والكراهية من ناحية أخرى، العرض من تأليف محمود جمال.
العرض بطولة ياسر صادق، شادى سرور ، طه خليفة، ألحان فؤاد، حماده شوشة، محمد ناصر، هايدى رفعت، أداء صوتي للنجم نبيل الحلفاوي، موسيقى أحمد نبيل، ديكور محمد سعد، ملابس مروة منير، تعبير حركي عمرو باتريك، إخراج تامر كرم.
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