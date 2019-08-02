الثلاثاء.. "رفقًا بالقوارير" على مسرح تياترو آفاق

تستعد فرقة كومبارس للفنون، لعرض مسرحية "رفقًا بالقوارير" علي خشبة مسرح تياترو آفاق، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 6 أغسطس الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً.
يشار إلى أن العرض يدور في
يذكر أن "رفقًا بالقوارير" بطولة كل من مصطفي سليم، محمد صبري، كريم جمال، عمرو محمد، علي سعد، أحمد خالد، آدم حسن، محمود شمس، حسن جاد، محمود فتحي، أحمد حداد، أسمهان عماد، هايدي حسن، نور مسعد، نور عبدالمنعم، إنجي حمدي، إسراء حمدي، شيرا عاطف، تأليف وإخراج محمد حسن.
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