فيديو.. سامو زين يقترب من النصف مليون مشاهدة بأحدث أغانيه "حب حب"

اقتربت أغنية "حب حب" للمطرب سامو زين، من كسر حاجز النصف مليون الأول، محققة 456,830 ألف مشاهدة، وذلك بعد مرور خمسة أيام علي طرحها بطريقة الفيديو كليب، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي

"يوتيوب".

يشار إلى أن أغنية "حب حب" من كلمات قصي باسل، ألحان معتز أمين، توزيع أسامة عبد الهادي، والكليب من إخراج إسماعيل الأبرص.



يُذكر أنَّ آخر أعمال ساموزين ألبوم "لو عمري يرجع"، الذي طرحه عبر موقع "يوتيوب"، و ضم 8 أغنيات وهي كالتالي: " لو عمري يرجع، أول ما تبتسميلى، الزير، حب احلي سنين، قلبى عليك بيكلمني، الإسطوانة المشروخة، هو ده حبيبي، ولا حد يوصله".

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