شاهدوا.. إطلالة صادمة لمنة فضالي في أحد الملاهي الليلية

كتب امير فتحي في الجمعة 2 أغسطس 2019 03:51 مساءً - صُدم جمهور الفنانة منة فضالي من آخر إطلالة لها بعدما نشرت عبر حسابها على “إنستغرام” صورتها خلال تواجدها في أحد أماكن السهر، وظهرت إلى جوار رجل يرتدي بذلة فضية ويخفي وجهه بقناع فضي لامع، حيث ظهرت وقد ارتدت بدي كشف جزءاً كبيراً من بطنها وذراعيها مما دفع عدداً كبيراً من متابعيها للتعليق بسخرية على إطلالتها.

منة كتبت تعليقاً على الصورة: “نصف الأشياء التي تخيفك ليست حقيقية”، لتوجه نصيحة لجمهورها، لتحثهم من خلالها على مواجهة مخاوفهم.

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من ناحية أخرى بدأت منة تصوير مشاهدها في أحداث الجزء الثاني من مسلسل “قيد عائلي”، والذي يشهد مشاركة عدد كبير من الفنانين.

جدير بالذكر أن الجزء الأول من مسلسل “قيد عائلي”، حقق نسبة متابعة عالية عند عرض عبر شاشة dmc، يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم بوسي، وميرفت أمين، وعزت العلايلي، وصلاح عبدالله، وسيمون.