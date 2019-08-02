أحمد السقا: خفت من «ولد الغلابة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

أكد الفنان المصري أحمد السقا أنه مازال يتلقى ردود أفعال جيدة حول دوره في مسلسل «ولد الغلابة»، والذي تم تقديمه في شهر رمضان الماضي.

السقا قال إنه كان متخوفا في البداية من تقديم الشخصية، وخاصة أنه سبق أن قدم من قبل الدور الصعيدي في فيلم «الجزيرة» بجزأيه الأول والثاني، ولم يكن يتصور أن يقدم شخصية الصعيدي مرة أخرى.

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الفنان المصري أشار إلى أن المسلسل أخذ منه ومن كل فريق العمل جهدا كبيرا، وخاصة أن اللهجة لم تكن سهلة، كما أن الشخصيات مركبة.

السقا أشاد بأداء الفنانة هبة مجدي، وكذلك بأداء الفنانة إنجي المقدم، والتي قدمت دور مختلف عليها تماما، كما أكد أن مشاهده مع الفنانة صفاء الطوخي التي قدمت دور والدته كانت حقيقية جدا، ومؤثرة.

الفنان المصري عبر عن إعجابه كذلك بأداء الفنانة مي عمر، مشيرا إلى أنه لام على المخرج محمد سامي بسبب الدقة في تقديم مشاهد ضرب مي عمر، وطلب منه أن يتهاون قليلا، لكنه رفض وصمم على خروج المشاهد على أكمل وجه.

السقا اعتبر وجود الفنان هادي الجيار في المسلسل إضافة كبيرة، كما أكد على انبهاره بأداء الفنان محمد ممدوح.