مراد بلدريم وزوجته يفقدان طفلهما الاول

Aug 02, 2019
انتشر في الساعات الماضية خبراُ مفاده ان الممثل التركي مراد يلدريم وزوجته ملكة جمال المغرب إيمان الباني خسرا طفلهما الاول.
وبحسب التقارير فقد رصدت عدسات الكاميرات مراد وايمان وهما خارجان من إحدى المستشفات، حيث كشف مراد أن زوجته كانت حاملًا بالشهر الثالث، إلا أنها فقدت الجنين، خاتماً بالقول: “ليكن خيرًا من الله”.
نذكر ان مراد وايمان تزوجا أواخر كانون الاول/ديسمبر 2016في اسطنبول، بحضور حشد كبير من الوجوه المعروفة في عالم الفن.
من جهة أخرى، يشارك مراد بلدريم في عمل سينمائي جديد بعنوان “ماكو”، الى جانب كل من النجوم قصي خولي، خالد انور، ناهد السباعي وسارة الشامي.
ومن المنتظر ان يُعرض فيلم “ماكو” في العام الجاري ٢٠١٩، بحسب ما نشره حساب الفيلم عبر انستغرام، حيث اشار الى ان “ماكو” مستوحى عن قصة حقيقية وهي قصة العبارة سالم اكسبريس الشهيرة.
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