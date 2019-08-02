بالصوت- بعد تسريبها، عمرو دياب يطرح “انا غير”

أطلق النجم المصري عمرو دياب أغنية “انا غير” الأصلية عبر تطبيق انغامي وذلك بعدما تم تسريب الأغنية في الأيام الماضيّة على طريقة الريمكس.

أغنية “انا غير” تحمل اسم ألبوم “دياب” الجديد وهي من كلمات الشاعر أحمد مرزوق، ألحان محمد يحيي وتوزيع أسامة الهندي، انتاج ناي. ويقول مطلعها : “انا غير قلت لك أنا غير .. كل اللي عدي وفات… روحي.. لمستي أنا غير .. هتحس فرق كبير.. ايوا في كل الحاجات”.

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وكان الجمهور قد فوجئ بتسريب نسخة من أغنية “أنا غير” والنسخة التي تم تسريبها، هي ريمكس للأغنية وليست الأغنية الأصلية، حيث سجل الهضبة نسختين من الأغنية واحدة أصلية والأخرى ريمكس، مثلما حدث في ألبومه الماضي (كل حياتي) عندما صدرت أغنية “باين حبيت” بنسختين وذلك بحسب بيان اصدرته الشركة المنتجة.

وكان “دياب” قد طرح الأغنية الأولى من الألبوم بعنوان “بحبه” منذ عدة أيام، فهل سيعتمد الهضبة على نفس طريقة طرح ألبومه السابق “كل حياتي” بتسويق كل أغنية بطريقة منفردة؟ أم سيفاجئ جمهوره بطرحه بشكل كامل عبر المنصات الرقميّة؟

انا غير