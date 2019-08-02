شكرا لقرائتكم حقيقة الخلاف بين أنغام وابنها.. والأخير: أحتقر زوجها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أقاويل كثيرة وتصرفات غير مفهومة وقعت في الأيام الماضية، أثارت الانتباه لعلاقة الفنانة المصرية أنغام بابنها عمر عارف وما تشهده العلاقة من توتر بعد زواج أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وكتب نجل أنغام تغريدات مسيئة لزوج أمه، ثم حذفها لاحقا.

حيث تردد في البداية أن خلافا وقع بين عمر ووالدته بسبب زواجها من إبراهيم، الأمر الذي فضل الثنائي تجاهله، قبل أن يقوم الابن بإلغاء متابعة والدته عبر السوشيال ميديا وحذف الصور التي تجمعهما معا.

ما زاد من التكهنات الخاصة بوجود خلاف بينهما، ومن حدة الأمور بعض المنشورات التي قام بنشرها وفسرها البعض وفق ذلك الاتجاه، ليقرر عمر في النهاية أن يتحدث ويوجه رسالة باللغة الإنجليزية أملا في إنهاء حالة الجدل التي حدثت، حيث أكد أن أنغام والدته ولن يدير ظهره لها نهائيا حتى ولو لم يتفقا على كل الأمور.

أي شخص يعتقد أنني قد أجرح أمي هو شخص لا يعرفني، فكل شيء أفعله يكون دائما من أجلها لأنني أحبها وأهتم لأجلها، ولا يملك شخص الهجوم أو حتى الدفاع عني أو عنها.

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واعتبر أن الأمور خرجت على الملأ، لأنهما للأسف لا يستطيعان التمتع بحياة خاصة، ومن يعلم طبيعة هذه الحياة يعرف الضغط الذي تتسبب فيه.

وأكد عمر عارف أنه دائما صادق مع نفسه ويقف إلى جوار الحقيقة، معترفا أن لديه أزمة بالفعل مع هذا الشخص، في إشارة إلى إبراهيم، كما أنه يحتقره لعدة أسباب، ولكنه لن يفكر لثانية واحدة في إيذاء والدته.

وهاجم الشاب جميع من يعتقدون أنهم على دراية بما يحدث، من وسائل إعلام وحسابات وهمية وأشخاص يرى دائما ما يقومون بفعله، مؤكدا لهم أنهم لا يحبون والدته أكثر منه.

وفي ختام حديثه وجه عمر رسالة لوالدته، مؤكدا أنه يحبها رغم كل شيء، وسيظل هو وأخوه عمودها الفقري الوحيد، ولن يستطيع أي شخص أن يحل محلهما.

واعتبر أنه ليس مؤقتا مثل بعض الأشخاص بل هو دائم، قائلا في نهاية رسالته "أمي.. أحبك".