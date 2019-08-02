مايا دياب تصوِّر أغنيتين في منطقة الهرمل اللبنانية

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""الخليج 365"" من بيروت: صوّرت الفنانة مايا دياب أغنيتي "يابا يابا" من ألحان محمد منير، أحمد أبو السعود وكلمات مؤمن سيد أحمد السيد راجح، و"ربع ساعة" من ألحان عصام كاريكا و كلمات أحمد الشريف، وذلك خلال اليومين اللذين أمضتهما بمنطقة الهرمل البقاعية في لبنان.
ولقد اعتُمدت الطريقة الحديثة في تصوير الكليبين وإخراجهما، علماً أن الأغنيتين تتميزان بلونهما المصري، وهي ستظهر فيهما بإطلالةٍ جديدة. مع الإشارة إلى أن عرضهما سيبدأ تباعاً في منتصف شهر أغسطس الجاري.
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