شكرا لقرائتكم خبر عن فى أسبوع.. تعرف على حفلات جينيفر لوبيز الغنائية قبل القدوم لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسبوع يفصل جينيفر لوبيز عن زيارتها الأولي لمصر بهدف إحياء حفلة غنائية لها فى الساحل الشمالى سبق وأعلنت عنها عبر حساباتها على السوشيال ميديا.

الحفلة تأتي ضمن برنامج النجمة جينيفر لوبيز التى بدأته منذ شهرين فى كاليفورينا مروراً بـ كندا قبل أن تمر بعدة محطات أخري ستنتهي فى مصر فى التاسع من أغسطس القادم.

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برنامج جينيفر لوبيز الذى سينتهي بعد اسبوع من الآن لا زال يتضمن عدة حفلات فى ثلاث دول هي روسيا وتركيا وإسبانيا على الترتيب قبل قدومها لمصر.