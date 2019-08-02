محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشر الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، زوج الفنانة أنغام، صورة لشقيقه، عبر خاصية الاستوري على إنستجرام. وظهر شقيقه دخل غرفة بأحد المستشفيات، وعلق إبراهيم عليها: "دعواتكم لأخويا يخرج بالسلامة إن شاء الله". يذكر أن أصداء زواج أحمد إبراهيم من الفنانة أنغام، ما زالت مستمرة، بعد أن هاجم ابن الفنانة أنغام زوجها، وقال إنه يحتقره.

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كانت هذه تفاصيل خبر صورة| أحمد إبراهيم يطلب من جمهوره الدعاء لأخيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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