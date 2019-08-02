صور| رولا سعد "بياعة شوكولاتة" في كليبها الجديد "دكان شلاطة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هانى صابر:

انتهت المطربة اللبنانية رولا سعد، مؤخرا من تصوير فيديو كليب جديد بعنوان "دكان شلاطة".

الأغنية باللهجة المصرية وتنتمي الى نوعية المقسوم الشعبي، ومن كلمات فضل الراوي وألحان بينو وتوزيع رامي، ومن إخراج

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إيهاب عبد اللطيف، وتقول كلماتها: "ماشية تاتا تاتا.. جايبة حاجة ساقعة.. وفي ايدي الشوكولاتة".

وتظهر رولا في الكليب، بشخصية فتاة من حارة شعبية، تعول مجموعة من الأطفال، فتقرر العمل في دكان شلاطة، الذي يمدها بالمشروبات الغازية والشوكولاتة لتبيعها داخل أتوبيسات النقل العام.

تم تصوير الكليب داخل استوديو العدل جروب بالهرم، ومن المقرر عرضه على عدد من القنوات تزامنًا مع عيد الأضحى المبارك.