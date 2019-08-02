تراند اليوم : فنانة شهيرة تطالب بحرق الفلسطينيين في أفران هتلر...



أثارت فنانة عربية شهيرة موجة من الجدل بسبب مطالبتها بحرق الفلسطينيين في أفران هتلر، وهو ما دعى البعض إلى المطالبة بمحاكمتها.

وطالبت الممثّلة اللبنانيّة "سهى قيقانو" بـ(حرق الفلسطينيّين بأفران هتلر)، وذلك في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على صفحتها عبر تويتر.

واثارت التغريدة جدلا كبيرا في لبنان ، حيث رد عليها الإعلامي هشام حدّاد مطالبا بمحاكمتها، بسبب تصريحها.

وردّ الإعلامي ومقدّم البرامج هشام حداد على الممثلة سهى قيقانو في تغريدة له عبر حسابه الخاص على موقع "تويتر"، توّجه فيها لوزير الخارجية جبران باسيل بالقول: "معاليك قال اذا بدنا شي منا لازم نحكي حزبا… انت رئيس حزبا و المدام عم تهدد بدحرجة الرؤوس و الحرق بافران هتلر… اذا ما بتمثل حزبا تفضل حيلا عالمحكمة الحزبية متل غيرا او بتكون موافق ضمنيا… وشكرا".

وجاء رد حداد بعد تغريدة لقيقانو جاء فيها: "بعد ما خلصنا من مشروع ليلى الشيطاني فلتو الفلسطنيين بصيدا بمظاهرات ضد قرارات وزير العمل العما ملا بلد. صار بدا مكتب ثاني او حكومة عسكرية او افران هتلر فلتانين متل الوحوش بدون يقعدوا عنا ويشتغلوا بلا قوانين.

يشار إلى أنّ الممثلة تعرّف عن نفسها عبر "تويتر" بالتالي: "بموت بشي اسمو الرئيس عون. وطنية عونية شرسة اول من التزم بالتيار الوطني الحر ورقم بطاقتي 40. لي بدو شي مني يحكي مع المركزية الباسيلية بيتي وفخري".

@Gebran_Bassil معاليك قال اذا بدنا شي منا لازم نحكي حزبا... انت رئيس حزبا و المدام عم تهدد بدحرجة الرؤوس و الحرق بافران هتلر... اذا ما بتمثل حزبا تفضل حيلا عالمحكمة الحزبية متل غيرا او بتكون موافق ضمنيا... وشكرا https://t.co/xNLKSDDEEd — Hicham haddad (@HichamHaddad57) July 31, 2019

— Hicham haddad (@HichamHaddad57)