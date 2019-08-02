تراند اليوم : ممثلة شهيرة تصدم جمهورها بصورة "عارية"

أصابت للفنانة اللبنانية "قمر"، متابعيها بصدمة واسعة بعدما نشرت صورة جريئة لها وصفت بأنها "عارية"، مفجرة جدلاً واسعًا عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

خلال قضائها إجازة على شاطئ ماليبو في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة، أطلت "قمر" عبر حسابها الخاص على تطبيق "انستجرام"، بصورة تظهر فيها من دون ملابس تمامًا، واضعة يديها على صدرها.



واعتادت "قمر" على إثارة الجدل بسبب جرأتها في إطلالاتها، ما دفعها إلى الرد عليها في وقت سابق بقولها: "شو عم تنتقدوا؟ أنا اذا اتحجّبت بتنتقدوني... إلى كل المنتقدين ذوي العقد النفسية، قبل ما تحكموا وتهاجموا وتشوفوا كل شي غلط ركزوا بالأول، لأن عيوبكم ما بتشوفوها إلا بغيركم".

وأضافت:" ارتقوا أيها الشعب العربي ويا أيها الناس عليكم بأنفسكم".