الأمير هاري يلقي خطابًا عاطفيًّا وهو حافي القدمين في مؤتمر “غوغل” السري !

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 2 أغسطس 2019 02:26 مساءً - ألقى الأمير هاري خطابًا عاطفيًّا ، في مؤتمر معسكر “غوغل” السري في إيطاليا، حول تغيّر المناخ والاحتباس الحراري، وهو حافي القدمين ، أمام حشد كبير من نخبة الضيوف الذين حضروا على متن 114 طائرة خاصة .

وجاء خطاب الأمير هاري بعد يوم واحد من قوله: “أعتزم أن أكون لطيفًا مع الكوكب، من خلال عدم إنجاب أكثر من طفلين”، وذلك في مقالة مشتركة مع خبيرة علوم البيئة الدكتور “جين غودال”، في طبعة مجلة “فوغ”، التي تحررها “ميغان ماركل” شرفيًّا.

وبحسب موقع “ديلي ميل”، فقد كان خطاب دوق ساسكس عاطفيًّا بشأن إنقاذ كوكب الارض .

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وسُمّي المؤتمر بالسري؛ لأنه يتم فيه حظر جميع وسائل الإعلام الاجتماعي، كما أنّ دخول الموقع محميّ بكلمة سر لا يعلمها إلا الضيوف، ويركز هذا العام على معالجة ظاهرة الاحتباس الحراري.

وتوافد عمالقة التكنولوجيا ومشاهير السياسة والفن، إلى صقلّية؛ لإظهار أفكارهم التي تركز على معالجة الاحتباس الحراري، وأغلبهم وصلوا بطائراتهم الخاصة، حيث، استقبلت مقاطعة باليرمو في إيطاليا، 114 طائرة، بجانب أنّ بعض الضيوف جلبوا اليخوت الخاصة إلى المؤتمر الذي يستمر 3 أيام، مثل يخت أندروميدا الفاخر، المملوك للملياردير “كيوي غرايم”.

وقال أحد الحاضرين: “من المرجح أن تكون هناك مناقشات حول الخصوصية على الإنترنت، والسياسة، وحقوق الإنسان، والبيئة، ولعلّ من المفارقات الشديدة، الحديث عن البيئة والحضور بأكثر من 100 طائرة خاصة”.

وكان الأمير هاري قد حضر هذا الحدث في عام 2017، وهو من بنات أفكار مؤسّسي غوغل “لاري بيج”،و”سيرجي برين”، حيث يشهد حضور بعض من أغنى قادة الأعمال في العالم؛ لمناقشة قضايا مختلفة في الجلسات الصباحية، قبل الاسترخاء تحت أشعة الشمس الإيطالية في فترة ما بعد الظهر، كما يمكن للضيوف الاستمتاع بكل رفاهيات المجمّع مجانًا، وزيارة أبرز المناطق السياحية.

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يضم المنتجع ملعبين للغولف، والتنس، وواحدة من أكبر مجمعات السبا في جميع أنحاء أوروبا، على مساحة أكثر من 1.6 كم، كما يتوافر عدد من الأجنحة والغرف الخاصة، بالإضافة إلى 3 فيلات للضيوف للإقامة.

وتتكلف “غوغل” في الليلة الأخيرة فقط،ما يقرب من 100 ألف دولار، لاستئجار أطلال وادي المعابد التي يبلغ عمرها 2500 عام، لحفلة فخمة تليق بمكانة الضيوف.

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