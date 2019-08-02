بالصور: فنانون سعوديون يحتفلون بـ”يوم الصداقة العالمي”

شارك ممثلون وإعلاميون ومشاهير السوشل ميديا في احتفال يوم الصداقة العالمي (يصادف الـ30 من يوليو من كل عام بحسب أجندة الأمم المتحدة)، الذي أُقيم في فندق هيلتون الرياض أمس الأول. وحضر المناسبة رئيس جمعية المنتجين والموزعين السعوديين محمد الغامدي والمخرج عامر الحمود والممثلين مطرب فواز وبشير غنيم وعبدالرحمن الخطيب ومريم الغامدي وأغادير السعيد وآخرون.

وأكد رئيس جمعية المنتجين السعوديين محمد الغامدي، أن اللقاء بالزملاء والعاملين في هذا المجال والإعلاميين، في يوم الصداقة العالمي بإستضافة فندق هيلتون الرياض، يأتي في وقت إيجابي تشهد فيه السعودية العديد من المتغيرات الإيجابية في تحسين جودة الحياة، موضحا أن الأحداث الإجتماعية تنعكس بالشكل الإيجابي على العلاقات بين الزملاء وتوثق الترابط الحاصل فيما بينهم والتي تعد أحد أهم أهداف الجمعية.

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