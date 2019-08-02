الأحد.. الموسم الثالث من "بيت الأشباح" على المسرح العائم الصغير

يستقبل المسرح العائم الصغير، مساء يوم الأحد المقبل، الموسم الثالث من العرض المسرحي "بيت الأشباح"، ومن المقرر أن يستمر لمدة ١٥ ليلة عرض، وذلك يوميًا

في تمام السابعة مساء ما عدا الثلاثاء.

ويشار إلى أن "بيت الأشباح " تأليف وإخراج محمود جمال حديني، في

أول تجربة إخراج له بمسرح الدولة، وبطولة 30 شابا من خريجي الدفعة الأولى لورشة مسرح الشباب " ابدأ حلمك "، ديكور هبة الكومى، ملابس أميرة صابر، إضاءة أبو بكر الشريف، موسيقى رفيق يوسف.