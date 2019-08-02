الليلة.. رامي صبري يحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا بالساحل الشمالي

يحيي المطرب رامي صبري، حفلًا غنائيًا ضخمًا، مساء اليوم، الجمعة، بأحد شواطئ الساحل الشمالي، وذلك ضمن الحفلات الصيفية التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى المناطق الساحلية.
ومن المقرر أن يقدم "صبري" خلالالحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانية التي يحبها ويتفاعل معها جمهوره على خشبة المسرح.
يشار إلى أنه كان طرح، أمس، المطرب رامى صبرى 5 أغانمن ألبومه الجديد ويستعد لطرحه كاملًا خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يضم الألبوم 12 أغنية، وهي "بتاع بنات"، و "أنا بابا"، و"حاول تنسانى"، و"قولت اللى عندى"، وهو فى كده"، و"بقابل ناس"، وانا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبي"، و"حكايةحبنا"، و"بتهتمى"، و"فارق معاك".
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