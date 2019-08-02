شاهد.. أحلام تكثف الدعاء لصديقتها فجر السعيد

حرصت المطربة أحلام على الدعاء لصديقتها الإعلامية الكويتية فجر السعيد، وطلبت من جمهورها الدعاء لها بالشفاء، وذلك بعد معاناتها من أزمة صحية مؤخرًا، حيث أصيبت بنزيف حاد مع توقف بالقلب، وتم نقلها للمستشفي حتي استقرت حالتها.

فكتبت أحلام عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "افتتحوا شهر ذو الحجة بهذا الدعاء.. اللهم إنى أسألك بفضلك وعظمتك وجلالك وهيبتك وجبروتك وقوتك وباسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج عنا ما نحن فيه وأن

تقدر لنا الخير فيما نريده وننويه .. وأن ترزقنا من رزقك وأن تظلنا بظلك يوم لاظل إلاظلك".وتابعت: "اللهم لاتطوي صفحة هذه الايام الفضيلة إلا وقد سترت عوراتنا ومحوت سيئاتنا وقبلت توبتنا وفرجت همومنا واستجبت لدعواتنا وأصلحت ابنائنا وبناتنا وأزواجنا وغفرت لموتانا.. اللهم أجعل ايام ذي الحجة نصر وعز وخير وفلاح ونجاح لي ولأحبتي ولجميع المسلمين.. اللهم آصلح حال امة سيدنا محمد اجمعين وردنا اليك مردا جميلا.. امين".

وفي النهاية توجهت لجمهورها بالتهاني بمناسبة حلول شهر ذي الحجة المبارك، وتوجهت بالدعاء لصديقتها فجر السعيد فقالت: "مبارك عليكم شهر ذي حجه.. كل عام وانتم بخير.. جمعه مباركه باذن الله.. اللهم اشفِ فجر السعيد شفاءً لا يغادر سقما امنتكم ادعوا لها محتاجه دعاكم".

جدير بالذكر أن عددا كبيرا من نجوم الفن حرصوا علي الدعاء لفجر السعيد في أزمتها الصحية التي مرت بها، وطالبوا جمهورهم بالدعاء لها، من بينهم المطربة أصالة نصري، عبير صبري، والفنان هاني شاكر.