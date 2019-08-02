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بالفيديو.. ناصيف زيتون يطرح "وصلك خبر"

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طرح المطرب السوري ناصيف زيتون، قبل قليل، أحدث أغنياته بعنوان "وصلك خبر"، علي طريقة الفيديو كليب، وذلك من خلال قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
ويقول مقطع من الأغنية: " جايي عن قلبي تسألي..

بتهمك هيدي المسألي.. والله الوفى سعرو غلي.. وصار ناقصك منو.. قلبي اللي ع رجوعك نطر.. استغرب على بالك خطر.. وأمني وصلك خبر.. تا يطمنك انو...".

يذكر أن "وصلك خبر"، من كلمات إيفان نصوح، ألحان سليم سلامة، توزيع عمر صباغ، والكليب من إخراج ريشا سركيس، وتأتي الأغنية ضمن الألبوم الجديد لناصيف زيتون، حيث أصدر منه قبل ذلك ثلاث أغان أخري، وهي "أنا معك، تكه، وكل يوم بحبك".

شاهد الكليب من هنا...

 

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