كارول سماحة تلتقي الجمهور التونسي بمهرجان قرطاج الدولي.. الجمعة المقبل

تلتقي المطربة كارول سماحة بالجمهور التونسي، من خلال حفل غنائي ضخم تحييه ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي، علي خشبة المسرح الأثري بقرطاج "المسرح الروماني"، وذلك يوم الجمعة

المقبل الموافق 9 أغسطس.ومن المقرر أن تقدم كارول خلال الحفل أشهر أغانيها التي يحبها الجمهور وتشعلهم حماسًا، منها "غالي عليا، إتطلع فيا، خليك بحالك، سهرانين، وتعودت، إنسي همومك، وحشاني بلادي، وغيرها".جدير بالذكر أن فعاليات الدورة الـ55 لمهرجان قرطاج الدولي تستمر حتي يوم 20 أغسطس الجاري، ومن المقرر أن يحيي حفل الختام المطرب التونسي صابر الرباعي.