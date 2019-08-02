الليلة.. عزاء والدة الفنانة هالة صدقي في الزمالك

تستقبل الفنانة هالة صدقي العزاء فى والدتها، اليوم الجمعة، فى كنيسة المرعشلي بمنطقة الزمالك، وذلك فى تمام الساعة السادسةمساءً.
ويشار إلى أنه كانت رحلت والدة هالة صدقي، عن عالمنا بعد صراعمع المرض، حيث كانت تعاني من وعكة صحية، بمنزلها فى مدينة السادس من أكتوبر، وتلقت هالة صدقي الخبر أثناء تواجدها فى منطقة الساحل الشمالى بالإسكندرية.
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