الليلة.. نسمة محجوب تحيي حفلًا غنائيًا بمهرجان الأوبرا الصيفي

تستعد المطربة نسمة محجوب، اليوم الجمعة، لإحياء حفل غنائي كبير، ضمن فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي برئاسة الدكتور مجدى صابر ، على مسرح أوبرا دمنهور، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً.
ومن المقرر أن تشدو نسمة خلال الحفل بباقة مميزة من أعمالها الخاصة التي يعشقها الجمهور، منها، "حب اخوات، قلبي ، حرة فيه، بستغرب، وجوه، سيب روحك، جيتلك يارب"، بالإضافة الى مختارات من مؤلفاتالموسيقى العربية الشهيرة منها "الف ليلة وليلة، أحسن ناس، بانوراما فيروز، مع عدد من الأعمال الغربية" .
يذكر أن فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي انطلقت فعالياته يوم 22 يوليو الماضي، على خشبة المسرح الروماني، بحفل لفرقة أيامنا الحلوة بقيادة المايسترو محمد عثمان.
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