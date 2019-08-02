الليلة.. نسمة محجوب تحيي حفلًا غنائيًا بمهرجان الأوبرا الصيفي

تستعد المطربة نسمة محجوب، اليوم الجمعة، لإحياء حفل غنائي كبير، ضمن فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي برئاسة الدكتور مجدى صابر ، على مسرح أوبرا دمنهور، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ومن المقرر أن تشدو نسمة خلال الحفل بباقة مميزة من أعمالها الخاصة التي يعشقها الجمهور، منها، "حب اخوات، قلبي ، حرة فيه، بستغرب، وجوه، سيب روحك، جيتلك يارب"، بالإضافة الى مختارات من مؤلفات

الموسيقى العربية الشهيرة منها "الف ليلة وليلة، أحسن ناس، بانوراما فيروز، مع عدد من الأعمال الغربية" .

يذكر أن فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي انطلقت فعالياته يوم 22 يوليو الماضي، على خشبة المسرح الروماني، بحفل لفرقة أيامنا الحلوة بقيادة المايسترو محمد عثمان.